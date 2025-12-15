Vela Rossa di Scampia nei prossimi giorni il via alla demolizione
A partire da mercoledì 17 dicembre, prenderanno il via le operazioni di demolizione della Vela Rossa a Scampia. L’intervento, annunciato dal Comune di Napoli, rappresenta un passo importante nel processo di rigenerazione urbana del quartiere, segnando un cambiamento significativo nel panorama di questa zona della città.
