Vaticano il presepe e l’albero di Natale in Piazza San Pietro

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Piazza San Pietro sono stati inaugurati il presepe e l’albero di Natale, simboli delle festività. La cerimonia ha visto la partecipazione di autorità e delegazioni provenienti da Lagundo, Ultimo e Nocera Inferiore-Sarno, sottolineando il significato spirituale e culturale di queste tradizioni natalizie nella cornice del Vaticano.

vaticano il presepe e l8217albero di natale in piazza san pietro

© Lapresse.it - Vaticano, il presepe e l’albero di Natale in Piazza San Pietro

Sono stati inaugurati il presepe e l’ albero di Natale in Piazza San Pietro. Alla cerimonia era presente, tra gli altri, la Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano suor Raffaella Petrini e le Delegazioni ufficiali dei luoghi di origine del Presepe e dell’albero, provenienti rispettivamente da Lagundo e Ultimo, nella diocesi di Bolzano-Bressanone, e dalla diocesi di Nocera Inferiore-Sarno. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

Vaticano: inaugurati presepe e albero Natale in Piazza S.Pietro

Video Vaticano: inaugurati presepe e albero Natale in Piazza S.Pietro

vaticano presepe l8217albero nataleL'accensione dell'albero di Natale e l'inaugurazione del presepe a Piazza San Pietro - Si è tenuta a Piazza San Pietro l'accensione dell'albero di Natale del Vaticano e l'inaugurazione del presepe. ilgiornale.it

vaticano presepe l8217albero natalePiazza San Pietro: inaugurati l'albero di Natale e il presepe - "E' con profonda gioia e gratitudine che ci ritroviamo anche quest'anno in piazza San Pietro per l'accensione dell'illuminazione dell'albero di Natale e l'inaugurazione del presepe, segni visibili del ... acistampa.com