Vasto il Consiglio comunale ricorda Maria Pia D’Ugo con un minuto di silenzio

Durante l'ultimo Consiglio comunale a Vasto, l'aula ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Maria Pia D’Ugo, figura di spicco nella pubblica amministrazione locale. La cerimonia ha rappresentato un omaggio alla sua dedizione e professionalità, riconoscendo il suo importante contributo alla comunità vastese.

L’aula ha voluto rendere omaggio a una donna che ha dedicato anni di lavoro alla pubblica amministrazione, servendo con professionalità e profondo senso del dovere la comunità vastese. Maria Pia D’Ugo, vedova Bitritto, viene ricordata con affetto da colleghi e concittadini.Il gesto simbolico è. Chietitoday.it

