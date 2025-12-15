Vasco Rossi | Io bullizzato fisicamente e psicologicamente e l’importanza di una recita di Natale a scuola Da lì è iniziato tutto

Vasco Rossi condivide il suo passato di bullismo, sia fisico che psicologico, e ricorda come tutto sia iniziato durante la sua esperienza scolastica. In un’intervista a Luca Valtorta per Repubblica, il cantautore riflette sull’importanza delle tradizioni come la recita di Natale a scuola, collegando eventi del passato alle sue radici e alla crescita personale.

In un’intervista rilasciata a Luca Valtorta per Repubblica, Vasco Rossi torna a parlare di scuola, ricordi e radici. E lo fa raccontando un progetto attivato nel suo paese natale, portato avanti dalla vicesindaca, a cui il cantante ha contribuito in prima persona. “ Non è per diventare attori,” precisa, “ ma qualcosa di più bello, nato da un’esperienza importante che ho vissuto io.” L'articolo . Orizzontescuola.it Vasco Rossi - La compagnia Vasco Rossi: «Sono stato bullizzato. Quando dicevo che venivo da Zocca mi guardavano male. Molte mie canzoni le ho capite tempo dopo» - E adesso l’avventura nel teatro, con un corso di recitazione sperimentale nella struttura di Zocca che è ... msn.com

