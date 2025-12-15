Vandali in azione autobus colpito da una pietra Autista sotto choc

Vandali hanno colpito un autobus della Linea 10 a Prato, lanciando una pietra che ha danneggiato il veicolo e lasciando l’autista sotto choc. L’episodio è avvenuto nei pressi dell’ospedale Santo Stefano il 15 dicembre 2025, mentre l’uomo responsabile si è dileguato subito dopo, rendendo difficile l’identificazione.

© Lanazione.it - Vandali in azione, autobus colpito da una pietra. Autista, sotto choc Prato, 15 dicembre 2025 – Una autista sotto choc e un autobus della Linea 10, quello che passa dall' ospedale Santo Stefano, vandalizzato dal lancio di una pietra da una persona, un uomo, che poi si è allontanato facendo perdere le sue tracce. L'episodio si è consumato ieri mattina intorno alle 7 quando il mezzo pubblico di Autolinee Toscane è stato attaccato da una persona senza motivo. Pare che la conducente, appena ripartita dal capolinea ospedaliero, si stava immettendo nella rotatoria tra via Foscolo e via suor Niccolina Infermiera quando è stata raggiunta dal colpo del sasso. Per fortuna, come fanno sapere da At, non c'è stato alcun ferito perché sembra che a quell'ora non ci fosse a bordo alcun passeggero.

