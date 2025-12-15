Vandali frantumano i vetri delle porte soppressi due treni tra Parma e Piacenza

Nella notte a Parma, due treni Rock di Trenitalia Tper sono stati vittime di atti vandalici, con i vetri di due porte d'accesso frantumati. L'episodio ha causato la soppressione di due corse tra Parma e Piacenza, evidenziando ancora una volta il problema della sicurezza sui mezzi pubblici e nelle aree ferroviarie.

© Ilpiacenza.it - Vandali frantumano i vetri delle porte, soppressi due treni tra Parma e Piacenza I vetri di due porte d'accesso frantumati. È l'ennesimo atto vandalico, questo avvenuto nella notte a Parma, contro due treni Rock di Trenitalia Tper in sosta nello scalo ferroviario. Avrebbero dovuto entrare in servizio come primi convogli del mattino; a causa del gesto, invece, sono state.