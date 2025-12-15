Vandali devastano centro giovanile | quarto raid in pochi giorni

Un'ondata di vandalismi scuote Napoli Est, con il quartiere Barra ancora una volta nel mirino. Quattro atti vandalici in pochi giorni hanno coinvolto scuole e spazi pubblici, evidenziando una crescente escalation di atti di inciviltà che danneggiano la comunità locale e la sua vivace vita sociale.

© Napolitoday.it - Vandali devastano centro giovanile: quarto raid in pochi giorni Ancora un raid vandalico a Napoli Est. Il quartiere Barra è sotto attacco da parte di ignori. Prima gli episodi alla scuola Rodinò, poi quello al punto letture di piazza de Franchis, nel cuore del quartiere. Questa notte, invece, a essere stato colpito da ignoti è stato il centro Asterix, un.