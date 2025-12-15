Valtur Brindisi | contro Bergamo sconfitta da disfatta di gruppo

La partita tra Valtur Brindisi e Bergamo si è conclusa con una sconfitta che evidenzia le difficoltà del team in questa fase. Con tre incontri ancora da disputare in trasferta, la squadra si trova ora in una posizione complessa nel girone di andata, rischiando di perdere terreno nella corsa ai vertici della classifica.

BRINDISI - Il rischio alla vigilia delle ultime quattro partite del girone di andata, con tre partite da disputare in trasferta (Bergamo, Rieti e Roseto) intervallate da quella contro Rieti al PalaPentassuglia, era proprio quello di doversi ritrovare in una ammucchiata pazzesca al vertice della. Brindisireport.it

