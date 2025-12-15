Valtur Brindisi | contro Bergamo sconfitta da disfatta di gruppo
La partita tra Valtur Brindisi e Bergamo si è conclusa con una sconfitta che evidenzia le difficoltà del team in questa fase. Con tre incontri ancora da disputare in trasferta, la squadra si trova ora in una posizione complessa nel girone di andata, rischiando di perdere terreno nella corsa ai vertici della classifica.
BRINDISI - Il rischio alla vigilia delle ultime quattro partite del girone di andata, con tre partite da disputare in trasferta (Bergamo, Rieti e Roseto) intervallate da quella contro Rieti al PalaPentassuglia, era proprio quello di doversi ritrovare in una ammucchiata pazzesca al vertice della. Brindisireport.it
Basket A2 – Valtur Brindisi in campo domani contro Bergamo - La squadra di coach Bucchi punta alla sesta vittoria consecutiva nella sfida contro Bergamo. trnews.it
Valtur: blackout nell'ultimo quarto, contro Bergamo si interrompe la striscia vincente - Gli ospiti sciupano un vantaggio di 10 punti nel secondo periodo. brindisireport.it
| (28-26; 47-47; 69-66; 95-80) | Copeland 24, Miani 16, Esposito 10, Vildera 9, Francis 8, Radonjic 5, Cinciarini 5, Mouaha 3, Maspero, Fantoma. | Si interrompe alla Opiquad Arena di Monza la striscia vincente della Valtur Brindisi. x.com