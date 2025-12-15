Valsa un successo meritato che dà fiducia La capolista Verona deve arrendersi

La vittoria di Modena Volley sulla capolista Verona rappresenta un risultato sorprendente e di grande fiducia, segnando un cambio di leadership nel campionato. La partita, ricca di emozioni e colpi di scena, ha messo in luce la capacità delle due squadre di adattarsi alle diverse fasi del match, evidenziando la resilienza e la determinazione dei gialloblù.

Si batte i pugni sul petto alla stregua di un king kong che abbia conquistato il suo personale Empire State Building, la Modena Volley capace di espugnare il campo della capolista Verona, ora non più capolista a causa di una prestazione brillante e risoluta dei gialloblù: non tanto o non solo per la pallavolo giocata, in quella che come ci si poteva aspettare è stata una prova a strappi, costellata da errori dall'una e dall'altra parte, ma soprattutto per la capacità di riadattarsi alle varie forme che la sfida ha preso. Prima appoggiandosi a un Porro da stropicciarsi gli occhi (sette su sette in attacco in un primo parziale di qualità altissima), poi esaltandosi nella resistenza ad arginare la rimonta della Rana nel secondo.