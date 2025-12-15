Vallecorsa pista di pattinaggio sul ghiaccio
Durante la rassegna “Meraviglie del Natale a Vallecorsa”, il borgo si trasforma in un magico villaggio natalizio, con una pista di pattinaggio sul ghiaccio al centro delle attrazioni. Luci, decorazioni e un’atmosfera incantata rendono questa iniziativa un’occasione speciale per vivere lo spirito delle festività in un contesto suggestivo e affascinante.
All’interno della rassegna “Meraviglie del Natale a Vallecorsa”, il cuore del borgo si trasforma in un incantevole villaggio natalizio, illuminato da luci, decorazioni e l’atmosfera unica che solo Vallecorsa sa regalare.La pista offre divertimento per adulti e bambini, momenti di gioco, risate in. Frosinonetoday.it
Il ghiaccio sta prendendo forma sulla nostra pista di pattinaggio.
Aperta tutti i giorni fino al 6 gennaio! Orari feriali: 16:00--20:00 Orari festivi: 10:30–12:30 / 16:00–21:00