Valentino Rossi l’assenza dall’entry list del Mondiale non è un ‘problema’

Valentino Rossi non compare nell’entry list del FIA World Endurance Championship 2026, tuttavia potrebbe disputare la 24h Le Mans come protagonista extra della categoria LMGT3. Chiaramente questa operazione è destinata ad essere effettuata con WRT, squadra di riferimento di BMW M Motorsport per quanto riguarda il settore delle GT3 e dei prototipi. In molti si sono spinti nell’ultimo periodo nel valutare l’assenza del ‘Dottore’ dal Mondiale come una ‘licenziamento’ oppure un ‘declassamento’ da parte del marchio bavarese. La situazione è però ben differente, in ogni caso ad oggi non conosciamo i programmi in pista 2026 dell’ex centauro. Oasport.it

#GrazieVale: Valentino Rossi's Top 10 battles - Part 1

L'ANALISI - Quest'anno la squadra factory supported di Valentino Rossi ha chiuso terza nel mondiale per team. Ultima fra i team Ducati e unica a non portare la Desmosedici alla vittoria. I 493 punti raccolti sono più dell'anno scorso ma meno dei 530 del 2023. - facebook.com facebook