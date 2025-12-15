Valditara | La scuola deve formare allo spirito critico senza condizionamenti Il Ministero avvia accertamenti sul caso Albanese e le irregolarità procedurali

Il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara sottolinea l'importanza di una scuola che favorisca lo spirito critico senza condizionamenti, annunciando contestualmente l'avvio di accertamenti su alcuni episodi e irregolarità procedurali nelle scuole coinvolte, tra cui il caso Albanese.

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha dichiarato al TG4 che il Ministero avvierà accertamenti sugli episodi che hanno coinvolto alcune scuole. Le verifiche riguardano l'intervento di Francesca Albanese, relatrice speciale ONU per i territori palestinesi occupati, in alcuni istituti scolastici dell'Emilia-Romagna e della Toscana. L'articolo . Orizzontescuola.it

Scuola, Valditara: Cultura del lavoro è fondamentale

Caso Albanese, Valditara: ispezioni anche in due scuole dell’Emilia Romagna - "La scuola democratica e costituzionale deve prevedere il pluralismo e non l'indottrinamento", ha detto il ministro, spiegando che "quindi anche qui bisognerà accertare il contenuto di questi corsi, b ... tg24.sky.it