Valastro in visita alla Cri | Impegno per gli altri

Il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana Rosario Valastro, ha incontrato a Spezia i volontari dei Comitati Cri della provincia in un momento di confronto dedicato al ruolo e al valore del volontariato nella comunità. L’incontro ha rappresentato un’occasione per ribadire l’importanza dell’impegno quotidiano delle volontarie e dei volontari della Croce Rossa, punto di riferimento per le persone più fragili e per chi si trova in difficoltà, grazie a un impegno fondato su competenza, ascolto e vicinanza. "È straordinario sapere che ci siano migliaia di volontari di Croce Rossa – ha dichiarato Valastro – che anche qui a Spezia, condividono la stessa competenza e lo stesso senso di appartenenza. Lanazione.it

