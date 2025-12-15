Vagava tra i campi al freddo | cane salvato dal tam-tam dei cittadini

Un cane bianco di media taglia, rimasto solo tra i campi di Fontanella per settimane, ha attirato l’attenzione dei residenti e dei lavoratori locali. Attraverso il passaparola e i social, è stato possibile monitorare i suoi spostamenti e avviare un percorso di salvataggio. Il tam-tam della comunità si è rivelato fondamentale per garantire la sicurezza dell’animale.

Fontanella. Si aggirava tutto solo, al freddo, per settimane tra i campi e le strade del paese. Un bellissimo cane bianco di media taglia ha attirato l’attenzione dei residenti e di chi lavora nelle campagne, fino a far scattare una rete di segnalazioni che, anche grazie al tam-tam sui social, ha permesso di monitorarne gli spostamenti. Oggi l’animale è stato finalmente messo in sicurezza. Gli agenti della polizia locale di Antegnate, allertati dai cittadini, hanno attivato l’accalappiacani, recuperato il cane e accertato l’assenza del microchip. A commentare l’intervento è Antonio Danelli, consigliere delegato alla Sicurezza del Comune di Antegnate, che ha seguito passo dopo passo la vicenda: “Dopo aver assistito a questa situazione spiacevole, è scattata una piccola ma importante rete di solidarietà: chi vive e lavora nelle campagne è stato invitato a prestare attenzione e ad avvisare in caso di avvistamenti. Bergamonews.it

