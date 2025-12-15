Usa | soddisfattibene incontro a Berlino

Alti dirigenti statunitensi si mostrano soddisfatti dei risultati raggiunti nei colloqui a Berlino sull'Ucraina. Durante una call, hanno commentato positivamente lo stato attuale delle trattative, sottolineando il progresso compiuto. L'incontro si è svolto alle 18.00 e rappresenta un passo importante nelle diplomazie internazionali sulla questione ucraina.

18.00 "Trump è soddisfatto di dove siamo arrivati". E' quanto riferiscono alti dirigenti Usa in una call in merito ai colloqui a Berlino sull'Ucraina. "Un incontro molto positivo su molte questioni",affermano."Il lavoro dei nostri colleghi,della Germania,della Francia, della Gran Bretagna, è stato straordinario"."Speriamo sia strada della pace" "Crediamo che i russi accetteranno le garanzie di sicurezza per Kiev nell'accordo finale", aggiungono i dirigenti Usa riferendo anche che Mosca sarebbe aperta all'adesione dell'Ucraina all'Ue. Servizitelevideo.rai.it Usa, 'Trump soddisfatto del punto dei negoziati' - "Un incontro molto positivo su molte questioni": lo hanno riferito alti dirigenti Usa in una call cui ha partecipato anche l'ANSA in merito ai colloqui di Berlino sull'Ucraina. lagazzettadelmezzogiorno.it

Terminati i negoziati tra USA e Ucraina a Berlino, cosa è emerso - Berlino è stato il teatro dei negoziati tra USA e Ucraina per trovare la via del cessate il fuoco nella sfida con la Russia. notizie.it