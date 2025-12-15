Usa Pam Bondi | Sventata serie di attacchi terroristici in California

Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato l’arresto di quattro sospetti appartenenti a un gruppo estremista, accusati di pianificare una serie di attacchi coordinati nel sud della California durante la notte di Capodanno. L’intervento ha evitato quella che sarebbe stata una serie di attacchi terroristici, garantendo maggiore sicurezza nella regione.

Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso noto l’arresto di quattro persone sospettate di far parte di un gruppo estremista e accusate di stare organizzando una serie di attacchi coordinati nel sud della California durante la notte di Capodanno. In base all’incriminazione depositata, i fermati erano stati arrestati nei giorni scorsi a Lucerne Valley, un’area desertica a est di Los Angeles, dove sarebbero stati impegnati nella preparazione di ordigni rudimentali destinati agli attentati pianificati. Kash Patel: «Gruppo di sinistra, pro Pal e anti governativo». Secondo quanto scritto dal direttore dell’Fbi, Kash Patel, in un messaggio pubblicato su X, gli indagati «si autodefiniscono membri del Turtle Island Liberation Front, gruppo estremista di sinistra motivato da un’ideologia pro Palestina, anti-forze dell’ordine e anti-governativa», e avrebbero «pianificato attacchi nella notte di Capodanno, prendendo di mira cinque diverse località a Los Angeles». Lettera43.it

