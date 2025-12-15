Usa l’Fbi sventa un attentato contro la polizia per l’immigrazione | Volevano colpire la notte di Capodanno

L’Fbi ha intercettato un presunto complotto terroristico volto a colpire la notte di Capodanno a Los Angeles. I piani prevedevano attentati dinamitardi contro veicoli e agenti dell’Immigration and Customs Enforcement, la polizia americana per l’immigrazione. L’operazione ha permesso di sventare l’attentato prima che potesse essere messo in atto.

Il gruppo di estrema sinistra. Open.online Anche qui. Stesso copione. Stesso silenzio. In Germania è stato sventato un attentato islamista ai mercatini di Natale di Dingolfing: volevano piombare in auto sulla folla, il metodo più vile e ormai tristemente noto. Cinque arresti. Un piano chiaro. Un obiettivo p