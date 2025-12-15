Urso rilancia l’Italia nello Spazio | siamo quelli che hanno saputo comprendere meglio segreti e possibilità | al via 4 Factory e una costellazione satellitare nazionale

Il ministro Urso annuncia una nuova fase per l’Italia nello spazio, con il lancio di quattro Factory e una costellazione satellitare nazionale. Un passo strategico che rafforza la posizione del paese come protagonista nella ricerca scientifica e tecnologica, continuando una tradizione di innovazione e scoperta che affonda le radici in figure storiche come Archimede, Galileo e Marconi.

«Noi eravamo e siamo una grande potenza scientifica e tecnologiche che ha sempre aperto nuove strade all’umanità, compreso la strada delle dimensioni superiori alla terra, da Archimede a Galileo a Marconi. Noi siamo stati coloro che hanno saputo, dalla Terra, comprendere meglio il cielo e lo spazio, inaugurando strade che allora l’umanità riteneva del tutto impossibile». Lo ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, intervenendo al convegno « La governance dello spazio – Giornata nazionale dello spazio 2025 ». Urso: «Lo Spazio è una dimensione comune della nostra penisola». Secoloditalia.it

