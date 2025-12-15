Urbanistica costruttori preoccupati | Quota Ers alta comparti a rischio Ma vediamo come sarà applicata

L'urbanistica italiana si trova al centro di tensioni e preoccupazioni tra i costruttori, a causa della quota Ers elevata che mette a rischio i comparti di sviluppo. Il recente maxi-emendamento sulle manifestazioni di interesse del Partito Democratico ha generato polemiche, interpretato come una mossa poco favorevole al sindaco Massimo Mezzetti e alle prospettive di pianificazione territoriale.

© Ilrestodelcarlino.it - Urbanistica, costruttori preoccupati: "Quota Ers alta, comparti a rischio. Ma vediamo come sarà applicata" Il maxi-emendamento sulle sei manifestazioni di interesse del Partito Democratico è stato interpretato come uno sgarbo al sindaco Massimo Mezzetti. Ma cosa ne pensa il mondo delle costruzioni? Presidente Stefano Betti di Ance Emilia centro, la delibera prescrive una quota del 50 per cento in alcune aree per residenziale sociale e servizi generali. Può esserci un problema di sostenibilità economica? "Siamo pienamente consapevoli che la casa accessibile sia ritornata ad essere un’urgenza prioritaria per il Paese. La risposta, per l’ Edilizia Residenziale Pubblica, non può che essere risolta attraverso il finanziamento pubblico diretto, mentre per l’ERS la via è il rapporto pubblico privato". Ilrestodelcarlino.it Urbanistica, costruttori preoccupati: "Quota Ers alta, comparti a rischio. Ma vediamo come sarà applicata" - Il presidente di Ance Emilia Centro Betti commenta la delibera sulle manifestazioni di interesse "Tenuta economica dell’operazione messa alla prova. msn.com

Urbanistica, oneri in salita. Ma il dato 2023 è lontano - Nel 2025 il Comune prevede di incassare 134,9 milioni. msn.com

Altro che frenata. Le inchieste milanesi sull’urbanistica continuano, con il pool della Procura accresciuto con l’ingresso di nuovi pm. Ieri è stata sequestrata una nuova torre in costruzione, la centralissima Unico-Brera di via Anfiteatro. Di Gianni Barbacetto - facebook.com facebook