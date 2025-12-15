Uomo picchia la moglie in strada | fermato dai passanti

A San Cipriano d’Aversa, un episodio di violenza domestica ha attirato l’attenzione dei passanti, quando un uomo è stato fermato mentre picchiava la moglie con il loro bambino in braccio. L’intervento dei cittadini ha evitato il peggio, portando alla repressione di un gesto violento che ha scosso la comunità.

© Casertanews.it - Uomo picchia la moglie in strada: fermato dai passanti Un brutto episodio si è verificato a San Cipriano d'Aversa dove un uomo è stato fermato da alcuni passanti mentre stava picchiando la moglie, che aveva in braccio il loro figlio.Fortunatamente le persone che erano in zona non si sono girate dall'altra parte né allontanate ma sono intervenute per. Casertanews.it PICCHIA LA MOGLIE PER STRADA ED INTERVENIAMO...NESSUNA VIOLENZA SU DONNE O UOMINI È ACCETTATA!! Genova, picchia la compagna in casa: arrestato un uomo a Voltri - facebook.com facebook