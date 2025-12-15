Uomini e Donne Sara vicina alla scelta? Parla un ex corteggiatore

Sara Gaudenzi si avvicina alla decisione finale nel suo percorso a Uomini e Donne. La sua presenza sul trono ha catturato l'attenzione del pubblico e degli opinionisti, mentre emergono rumors e anticipazioni sulla possibile scelta. Un ex corteggiatore ha recentemente rivelato nuove indiscrezioni, alimentando l'interesse intorno alle prossime puntate del programma.

Da quando è salita sul trono di Uomini e Donne, Sara Gaudenzi ha impresso un ritmo diverso alle puntate. Diretta, poco incline ai giri di parole, concentrata su ciò che cerca davvero. Le sue attenzioni sono andate fin da subito a due volti che il pubblico conosce bene, Jakub Bakkour e Marco Veneselli, con i quali ha costruito un dialogo fatto di curiosità, confidenze e primi segnali di intimità. Attorno a lei, però, c’è anche chi ha deciso di fare un passo indietro, lasciando un commento che pesa: un ex corteggiatore che vede la scelta più vicina di quanto sembri. La mamma di Sara Gaudenzi spiazza sui social Sara Gaudenzi, il carattere che ha scosso Uomini e Donne. Anticipazionitv.it

Uomini e Donne, Trono Classico - La discussione tra Martina e Sara

