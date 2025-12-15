Uomini e Donne registrazione 15 Dicembre 2025 | le anticipazioni
La registrazione di Uomini e Donne del 15 dicembre 2025 ha portato importanti novità, con emozioni intense e colpi di scena. Tra le anticipazioni, spicca una delusione amorosa per Gemma Galgani, che segna un momento significativo nel trono over. Ecco tutti i dettagli delle ultime registrazioni e le novità in arrivo.
Importanti novità anche per il trono over di Uomini e Donne. La registrazione di lunedì 15122025 si è colorata di emozioni forti, in primis una nuova delusione amorosa per Gemma Galgani. Sabrina Zago continua a far discutere e ad essere ad un passo dall’uscita dal programma. Nel frattempo arrivano decisioni nette di Gianmaria e Maria mentre cresce l’intesa tra Magda con un discusso cavaliere. Ex di U&D torna per corteggiare Ciro Solimeno? Anticipazioni Uomini e Donne: Flavio Ubirti ha scelto. Flavio Ubirti ha proclamato la sua scelta: Nicole Belloni. Il sì è arrivato tra gli applausi, con i genitori del tronista, il fratello e la sua fidanzata presenti in studio. Anticipazionitv.it
