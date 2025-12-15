Uomini e Donne ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Scopri come e dove vedere la replica dell’ultima puntata di Uomini e Donne, uno degli appuntamenti più seguiti di Mediaset. Il dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, offrendo ogni giorno nuove emozioni e confronti tra i protagonisti. Ecco tutte le informazioni utili per recuperarla.

Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. Per chi non ha avuto l’opportunità di seguire la puntata trasmessa come di consueto alle 14.45, resta comunque la possibilità di vederla in replica sfruttando diverse modalità, tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità. Tutto.tv

Uomini e Donne, Trono Over - Una discussione sul bacio fra Agnese e Federico

