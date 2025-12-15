Ecco le anticipazioni e le news di oggi, 15 dicembre 2025, su Uomini e Donne. Scopri in anteprima cosa accadrà nelle puntate del Trono Over e Classico, disponibili in diretta streaming su Witty TV e in onda su Canale 5. Restate aggiornati su tutte le novità e i momenti salienti della giornata.

© Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (15 dicembre 2025) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 15 dicembre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Sabrina decide di conoscere un nuovo cavaliere arrivato in studio per lei. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal Trono di Flavio. Il tronista è uscito in esterna con Martina e Nicole. A quando la scelta=. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 15 dicembre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv. Superguidatv.it

Uomini e Donne shock: infarto fulminante. La terribile notizia #shorts

Uomini e Donne, le anticipazioni delle puntate dal 15 al 19 dicembre - Flavio è sempre più vicino alla scelta e richiede un'intera giornata con entrambe le sue corteggiatrici. 105.net