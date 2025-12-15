Untitled | presentazione del calendario di Paolo Gotti
Mercoledì 17 dicembre alle ore 18, la Galleria B4 di Bologna ospita la presentazione del nuovo calendario 2026 di Paolo Gotti: Untitled, che nasce come un invito a sospendere il bisogno di definire tutto cio? che vediamo.Nella storia dell’arte contemporanea, la scelta di intitolare un’opera. Bolognatoday.it
