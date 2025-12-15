Uno schiaffo allo Stato Esplode la rabbia di Fratelli d’Italia | accuse feroci e polemiche

L’episodio ha suscitato forti reazioni politiche e sociali, con Fratelli d’Italia che definisce l’evento “uno schiaffo allo Stato”. L’imam Mohamed Shahin, coinvolto in un caso giudiziario, è stato recentemente rilasciato dal Centro di permanenza per i rimpatri di Caltanissetta dopo la decisione della Corte di Torino di accogliere il ricorso dei suoi legali.

L' imam di Torino, Mohamed Shahin, è stato rilasciato dal Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) di Caltanissetta dopo la decisione della Corte di appello di Torino, che ha accolto il ricorso presentato dai suoi legali sulla scarcerazione. La notizia ha immediatamente suscitato reazioni contrastanti nella politica italiana. Shahin era stato trattenuto nel CPR siciliano dallo scorso 24 novembre, in seguito a un provvedimento di espulsione dall'Italia firmato dal ministro Piantedosi. L'espulsione era motivata dalle frasi pronunciate dall'imam riguardo all'attacco del 7 ottobre 2023 e alle azioni di Hamas.

La Corte d'Appello libera l'imam espulso dal Vimimale, la destra insorge: "Schiaffo allo Stato" L'imam Mohamed Shahin torna libero. La Corte di Appello di Torino, accogliendo il ricorso presentato dagli avvocati dell'uomo, si è pronunciata a favore della cess