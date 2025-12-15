Universitari incatenati a Bari | Ritardo nell’erogazione delle borse di studio L’azione di Cambiare Rotta

Un gruppo di studenti di Cambiare Rotta su Bari ha manifestato questa mattina davanti alla sede dell’Adisu, denunciando il grave ritardo nell’erogazione delle borse di studio. L’azione di protesta si è conclusa con alcune studentesse incatenate come segno di solidarietà e richiama l’attenzione sulla situazione critica per molti universitari pugliesi.

© Ilfattoquotidiano.it - Universitari incatenati a Bari: “Ritardo nell’erogazione delle borse di studio”. L’azione di Cambiare Rotta Un gruppo di studentesse del gruppo ‘Cambiare Rotta su Bari’ si è incatenato questa mattina davanti alla sede barese dell’Adisu, l’ Agenzia per il diritto allo studio universitario della Regione Puglia, per protestare “contro il grave ritardo nell’erogazione delle borse di studio “. “Nei giorni scorsi – spiegano – è arrivata la comunicazione ufficiale che gli studenti idonei non riceveranno la borsa entro il 31 dicembre”. L’agenzia “ha annunciato che circa 4.400 studenti idonei – continuano – riceveranno la borsa solo nei primi mesi del 2026”, mentre “la Regione Puglia dichiara di aver approvato uno stanziamento di 21 milioni di euro a favore dell’Adisu, ma i fondi non sono ancora stati trasferiti, causando ulteriori ritardi. Ilfattoquotidiano.it Video-annuncio di C.T. CITTA VECCHIA, per l evento di spettacolo e calcio dei sordi. Gli universitari si incatenano, 'borse di studio in ritardo' - Un gruppo di studentesse del gruppo 'Cambiare Rotta su Bari' si è incatenato questa mattina davanti alla sede barese dell'Adisu, l'Agenzia per il diritto allo studio universitario della Regione Puglia ... ansa.it

Borse di studio in ritardo, studentesse si incatenano per protesta: «Insostenibile per i giovani» - Una data giudicata inaccettabile da alcune giovani di Cambiare Rotta Bari ... open.online

USB PI, nel caso dell’università di Bologna il vero volto del Governo Meloni: autoritario e allergico al dissenso Mentre il sistema universitario pubblico è affetto da un cronico sottofinanziamento, il Governo Meloni, coerentemente con le politiche di riarmo e di c - facebook.com facebook