Università | Gianluca Fiori diventa Fellow di un’organizzazione mondiale

Pisa, 15 dicembre 2025 – Gianluca Fiori, docente di ingegneria elettronica all'Università di Pisa, è stato nominato "Fellow" dell’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), la più importante organizzazione al mondo nell’ambito dell'ingegneria elettrica ed elettronica e delle tecnologie dell'informazione. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato al professor Fiori “per i contributi scientifici nel campo dello studio e modellizzazione di materiali avanzati per applicazioni elettroniche”. La IEEE è l’associazione professionale più grande del mondo dedicata al progresso della tecnologia a beneficio dell’umanità che conta 460. Lanazione.it

