Università e digitale il Rettore Greco agli Stati generali | Le tecnologie vanno guidate non subite

Il Rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco, ha partecipato agli Stati generali del digitale nella cultura, sottolineando l’importanza di guidare le tecnologie anziché subirle. In qualità di delegato della CRUI e Coordinatore della Commissione ICT, Greco ha condiviso riflessioni sul ruolo strategico del digitale nel mondo accademico e culturale.

© Laprimapagina.it - Università e digitale, il Rettore Greco agli Stati generali: "Le tecnologie vanno guidate, non subite" Il Rettore dell'Università della Calabria, Gianluigi Greco, è intervenuto agli Stati generali del digitale nella cultura, in qualità di delegato dalla Presidente della CRUI, Laura Ramaciotti, e come Coordinatore della Commissione ICT. Nel suo intervento, il Rettore ha evidenziato il ruolo strategico dell'università nella transizione digitale, sottolineando l'importanza di combinare profili altamente specializzati e formazione interdisciplinare per interpretare e orientare le nuove tecnologie. Particolare attenzione è stata riservata ai beni culturali, all'approccio sistemico nella gestione dei dati e al tema delle competenze, cardini dell'azione della CRUI e della Strategia nazionale per l'Intelligenza Artificiale.