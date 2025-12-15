Università alla Lum esercizi di simulazione per la preparazione a maxi emergenze

Alla Lum di Roma, si svolgono esercitazioni di simulazione di maxi-emergenze sanitarie, coinvolgendo studenti e personale. L'evento, che si svolge oggi e domani di fronte alla Torre Rossi, mira a preparare le figure professionali a gestire situazioni di crisi su vasta scala, attraverso scenari realistici e allenamenti pratici.

© Iltempo.it - Università, alla Lum esercizi di simulazione per la preparazione a maxi emergenze Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Per 2 giorni, oggi e domani, nell'area di fronte alla Torre Rossi, sede dell'università Lum Giuseppe Degennaro, verrà riprodotto uno scenario di maxi-emergenze sanitarie. Si tratta del corso 'Aspetti organizzativi e gestionali nelle maxi-emergenze e disastri', destinato agli studenti degli ultimi 2 anni del corso di laurea in Medicina e Chirurgia e dell'ultimo anno del corso di laurea in Infermieristica dell'ateneo pugliese, proposto da docenti Francesca Pentimalli e Bruno Moncharmont in collaborazione con Medis (MaxiEmergencies and Disasters International School), la scuola superiore di formazione in maxi-emergenza. Iltempo.it Università, alla Lum esercizi di simulazione per la preparazione a maxi emergenze - Per 2 giorni, oggi e domani, nell'area di fronte alla Torre Rossi, sede dell'università Lum Giuseppe Degennaro, ... iltempo.it Qui Si Risolve. . Risposta al commento “@...: utile per gli esercizi però per la teoria non mi convince tantissimo, come quasi tutti i docenti universitari dite direttamente la definizione saltando l’idea geometrica di fondo, esempio le forme chiuse c’è un idea geom - facebook.com facebook