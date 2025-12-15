United rimonta pazzesca Può volare al quarto posto

Una rimonta spettacolare ha consegnato all’United Carpi una vittoria emozionante contro la Sammartinese, conclusa sul punteggio di 3-2. La sfida, ricca di colpi di scena, ha visto i biancorossi risalire nel punteggio nel corso della partita, conquistando così una posizione importante in classifica e dimostrando carattere e determinazione.

© Ilrestodelcarlino.it - United, rimonta pazzesca. Può volare al quarto posto UNITED CARPI 3 SAMMARTINESE 2 UNITED CARPI: Chiossi, Cavallini, Kundome, Gazzini, Paramatti, Cinelli (57' Vezzani), Giovannini (69' Baraldi), Pellacani (87' Malagoli), Kolaveri, Nadiri (32' Amura), Crispino (83' Gianasi). A disp.: Bordini, Mebelli, Nappa, Posponi. All. Gilioli SAMMARTINESE: Mantovan, Carnevali, Berselli (87' Toscano), Acanfora (93' Torlai), Re, Bega, Barbieri, Valentini, Lecce (75' Sula), Salsi (83' Singh), Ametta. A disp.: Falavigna, Malaguti, Gigante, Corradini, Caporale. All. Salsi Arbitro: Vitale di Bologna Reti: 12' Barbieri, 24' Lecce, 36' (rig.) Crispino, 70' Vezzani, 80' Pellacani Note: ammoniti Ametta, Mantovan, Crispino E' una rimonta pazzesca quella che la United Carpi piazza a Fossoli sulla Sammartinese con cui la squadra di Gilioli mette la freccia sul Masone salendo al 4° posto, unica formazione delle prime 7 della classe a chiudere il 2025 con un successo.