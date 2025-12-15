Un'influencer ha condiviso un episodio sorprendente in cui Lamine Yamal le ha inviato un messaggio privato senza alcun preavviso o saluto. Carla Aish ha descritto l'accaduto come

L'influencer Carla Aish ha raccontato cosa le ha inviato Lamine Yamal in privato, senza che ci fosse stato alcun messaggio o saluto precedente: "È penoso". Fanpage.it

Un’influencer svela il messaggio mandatole da Yamal senza conoscerla: “Penoso, so che lo fa con molte” - L'influencer Carla Aish ha raccontato cosa le ha inviato Lamine Yamal in privato, senza che ci fosse stato alcun messaggio o saluto precedente: "È ... fanpage.it