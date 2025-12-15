Un’idea di Matteotti | un secolo dopo a Vasto confronto storico oltre il mito

Il 13 dicembre, Vasto ha ospitato un dibattito dedicato a Giacomo Matteotti, figura centrale della storia italiana, nel centenario della sua uccisione. L'incontro ha offerto un confronto storico approfondito, analizzando l’eredità e il significato di Matteotti oltre il mito, coinvolgendo un pubblico numeroso e interessato.

Grande partecipazione e interesse per il dibattito sulla figura di Giacomo Matteotti, svoltosi sabato 13 dicembre nell'auditorium Centro servizi culturali di Vasto. L'evento ha visto la presentazione del volume "Un'idea di Matteotti: un secolo dopo" (Marietti1820 Editore) del professor Enzo.