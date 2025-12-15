Unicredit sottoscrive due minibond per supportare la crescita di Dos Design
Unicredit ha sottoscritto due minibond per un totale di 5 milioni di euro, destinati a sostenere lo sviluppo di Dos Design, società romana specializzata nella trasformazione digitale. Questa operazione rappresenta un passo strategico nel supporto alla crescita e all'innovazione dell'azienda, rafforzando la sua posizione nel settore digitale.
Dos Design, società con sede a Roma e specializzata nella trasformazione digitale, ha emesso due minibond del valore complessivo di 5 milioni di euro per finanziare i suoi piani di crescita. In dettaglio un minibond di 2 milioni di euro è stato sottoscritto integralmente da Unicredit con l’intervento diretto del Fondo di garanzia per le pmi gestito da Mediocredito centrale (Mcc), e un basket bond Made in Italy di 3 milioni di euro è stato sottoscritto in modo paritetico da Unicredit e da Mcc. Lanciato dalle due banche, il programma Basket bond Made in Italy ha l’obiettivo di mobilitare risorse a supporto degli investimenti di piccole e medie imprese e mid cap attive nei settori strategici dell’economia italiana. Lettera43.it
