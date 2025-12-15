Unicredit sottoscrive due minibond per supportare la crescita di Dos Design

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Unicredit ha sottoscritto due minibond per un totale di 5 milioni di euro, destinati a sostenere lo sviluppo di Dos Design, società romana specializzata nella trasformazione digitale. Questa operazione rappresenta un passo strategico nel supporto alla crescita e all'innovazione dell'azienda, rafforzando la sua posizione nel settore digitale.

unicredit sottoscrive due minibond per supportare la crescita di dos design

© Lettera43.it - Unicredit sottoscrive due minibond per supportare la crescita di Dos Design

Dos Design, società con sede a Roma e specializzata nella trasformazione digitale, ha emesso  due minibond  del valore complessivo di 5 milioni di euro  per finanziare i suoi piani di crescita. In dettaglio un minibond di 2 milioni di euro è stato sottoscritto integralmente da Unicredit con l’intervento diretto del Fondo di garanzia per le pmi gestito da Mediocredito centrale (Mcc), e un basket bond Made in Italy di 3 milioni di euro è stato sottoscritto in modo paritetico da Unicredit e da Mcc. Lanciato dalle due banche, il programma Basket bond Made in Italy ha l’obiettivo di mobilitare risorse a supporto degli investimenti di piccole e medie imprese e mid cap attive nei settori strategici dell’economia italiana. Lettera43.it

Minibond per le aziende al telefono con l'amministratore delegato Meic Services dott Maurizio Melfa

Video Minibond per le aziende al telefono con l'amministratore delegato Meic Services dott Maurizio Melfa

unicredit sottoscrive due minibondUniCredit, sottoscritti due minibond da 5 milioni per sostenere la crescita di DOS DESIGN - Fiorini (UniCredit): "Siamo sempre in prima linea a supporto dei piani di crescita delle imprese e siamo particolarmente fieri di aver messo a ... affaritaliani.it

unicredit sottoscrive due minibondMcc e Unicredit sottoscrivono minibond di Dos Design per 5 milioni - Dod Design, società con sede a Roma e specializzata nella trasformazione digitale, ha emesso due minibond del valore complessivo di 5 milioni di euro per finanziare i suoi piani di crescita. msn.com