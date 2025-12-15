Unesco | Bonelli ' ma chi ha criticato Meloni su questo? E comunque a me kebab non piace'

Giorgia Bonelli commenta le dichiarazioni di Meloni sulla presunta critica della sinistra alla riconoscibilità della cucina italiana come patrimonio Unesco, sottolineando l'assenza di contestazioni concrete e criticando il modo della premier di presentarsi come vittima.

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Secondo Giorgia Meloni la sinistra ha ‘rosicato' per il riconoscimento alla cucina italiana dell'Unesco? “Non capisco perché la premier debba sempre trovare degli elementi per fare la vittima: chi è che l'ha criticata sulla cucina italiana patrimonio dell'Unesco? Deve fare sempre la rosicona e la vittima. E comunque a me, il kebab, non piace molto e non lo mangio da due anni”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il parlamentare di Avs Angelo Bonelli, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Però per il riconoscimento sulla cucina bisogna ringraziare la premier. Iltempo.it

