Unesco | Bonelli ' ma chi ha criticato Meloni su questo? E comunque a me kebab non piace'
Giorgia Bonelli commenta le dichiarazioni di Meloni sulla presunta critica della sinistra alla riconoscibilità della cucina italiana come patrimonio Unesco, sottolineando l'assenza di contestazioni concrete e criticando il modo della premier di presentarsi come vittima.
Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Secondo Giorgia Meloni la sinistra ha ‘rosicato' per il riconoscimento alla cucina italiana dell'Unesco? “Non capisco perché la premier debba sempre trovare degli elementi per fare la vittima: chi è che l'ha criticata sulla cucina italiana patrimonio dell'Unesco? Deve fare sempre la rosicona e la vittima. E comunque a me, il kebab, non piace molto e non lo mangio da due anni”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il parlamentare di Avs Angelo Bonelli, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Però per il riconoscimento sulla cucina bisogna ringraziare la premier. Iltempo.it
MELONI SPIAZZA TUTTI A DOMENICA IN: OPPOSIZIONE KO!
Unesco: Bonelli, 'ma chi ha criticato Meloni su questo? E comunque a me kebab non piace' - Secondo Giorgia Meloni la sinistra ha ‘rosicato’ per il riconoscimento alla cucina italiana dell’Unesco? lanuovasardegna.it
opo oltre mezz’ora di discussione gli viene proposto lo spostamento nell’area riservata alle persone con disabilità, soluzione che Bonelli rifiuta denunciando una disparità di trattamento. - facebook.com facebook