Un' emozione unica durante il parto cesareo | l' Ostetricia un' eccellenza del territorio
Un'esperienza memorabile condivisa da una donna del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale
BRINDISI - Una paziente del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale "Perrino" di Brindisi ha voluto rendere pubblico il suo apprezzamento per l'assistenza ricevuta durante il parto cesareo del suo secondogenito, programmato per il 20 novembre. "Nonostante l'ansia e la paura del momento. Brindisireport.it
Il parto vissuto dai papà: intervista integrale a Luca che ci racconta la sua esperienza
