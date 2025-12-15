Un'esperienza memorabile condivisa da una donna del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale

© Brindisireport.it - "Un'emozione unica durante il parto cesareo: l'Ostetricia un'eccellenza del territorio"

BRINDISI - Una paziente del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale "Perrino" di Brindisi ha voluto rendere pubblico il suo apprezzamento per l'assistenza ricevuta durante il parto cesareo del suo secondogenito, programmato per il 20 novembre. "Nonostante l'ansia e la paura del momento. Brindisireport.it

Il parto vissuto dai papà: intervista integrale a Luca che ci racconta la sua esperienza

"Un'emozione unica durante il parto cesareo: l'Ostetricia un'eccellenza del territorio" - L'esperienza positiva di una paziente dell'ospedale "Perrino" di Brindisi. brindisireport.it