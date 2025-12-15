Undici anni all' omicida di Fallou Sall ucciso a 16 anni per aver difeso l' amico a Bologna Il papà della vittima | Una vergogna

Il Tribunale dei minorenni di Bologna ha emesso l'ordinanza di undici anni di reclusione per l'omicida di Fallou Sall, il ragazzo di 16 anni ucciso nel settembre 2024 mentre difendeva un amico. La sentenza, che ha suscitato forti reazioni, chiude un processo che ha acceso il dibattito sulla giustizia minorile e sulla violenza tra giovani.

