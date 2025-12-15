Undici anni all' omicida di Fallou Sall ucciso a 16 anni per aver difeso l' amico a Bologna Il papà della vittima | Una vergogna

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale dei minorenni di Bologna ha emesso l'ordinanza di undici anni di reclusione per l'omicida di Fallou Sall, il ragazzo di 16 anni ucciso nel settembre 2024 mentre difendeva un amico. La sentenza, che ha suscitato forti reazioni, chiude un processo che ha acceso il dibattito sulla giustizia minorile e sulla violenza tra giovani.

undici anni all omicida di fallou sall ucciso a 16 anni per aver difeso l amico a bologna il pap224 della vittima una vergogna

© Xml2.corriere.it - Undici anni all'omicida di Fallou Sall, ucciso a 16 anni per aver difeso l'amico a Bologna. Il papà della vittima: «Una vergogna»

Il verdetto di primo grado del Tribunale dei minorenni sul ragazzo ucciso a Bologna il 4 settembre del 2024. Xml2.corriere.it

Fortnite ma ha 3 anni...

Video Fortnite ma ha 3 anni...

Undici anni all'omicida di Fallou Sall, ucciso a 16 anni per aver difeso l'amico a Bologna. Il papà della vittima: «Una vergogna» - È il verdetto della giudice del tribunale per i minorenni di Bologna nei confronti del 17enne che il 4 settembre 2025 ammazzò con una coltellata Fallou ... msn.com

undici anni omicida fallouOmicidio Fallou Sall, il 16enne ucciso per aver difeso l'amico. Undici anni all'aggressore. Il papà della vittima: una vergogna - Il verdetto di primo grado del Tribunale dei minorenni sul ragazzo ucciso a Bologna il 4 settembre del 2024. corrieredibologna.corriere.it