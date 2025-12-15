Un’altra strage figlia di un clima distorto

Un’altra tragedia si aggiunge a un quadro di conflitti e tensioni globali, dimostrando come il clima di instabilità e violenza si estenda ormai oltre confini e continenti. Dalla capitale italiana alle remote terre dell’Australia, il senso di insicurezza e dolore si intreccia in un quadro di crisi che coinvolge l’intera umanità.

© Quotidiano.net - Un’altra strage figlia di un clima distorto Roma, 15 dicembre 2025 – Anche in Australia? Sì, anche in Australia. Anche dall’altra parte del mondo, agli antipodi del Medio Oriente, di Gaza, Tel Aviv, Hamas, Netanyahu. Dove ora è estate e sulla spiaggia si festeggiavano "Le luci"; anche laggiù, non da oggi, è arrivato il buio dell’ antisemitismo. La mala pianta ignora latitudini, continenti. Alla periferia del mondo, come nel centro delle nostre città. Nell’Europa dell’accoglienza, dove il 96% degli ebrei ha confidato in un’indagine di aver subito episodi di intolleranza. Tradotto: di antisemitismo, appunto,un sentimento di cui siamo tragico palcoscenico e incubatrice. Quotidiano.net SFIORATA UN’ALTRA STRAGE SULLA 106: 3 feriti in un drammatico incidente notturno tra Corigliano-Rossano e Sibari @follower - facebook.com facebook