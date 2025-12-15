Un' alleanza Italia-Polonia per una nuova Europa

Un'alleanza tra Italia e Polonia si propone come un nuovo capitolo per rafforzare l'Europa. In un contesto di sfide e trasformazioni, questa collaborazione mira a promuovere valori condivisi e a affrontare insieme le questioni europee, lasciando alle spalle le incertezze del passato e guardando con determinazione verso un futuro comune.

«Non ragioniam di lor, ma guarda e passa», dice Virgilio a Dante mentre entrano nell’Inferno. Stanno guardando le anime dannate; anime di persone che non hanno mai scelto il coraggio. Che non hanno mai scelto la responsabilità. Che non hanno mai scelto il bene sul male. Questa frase dalla Divina Commedia oggi parla direttamente all’Europa - ed è per questo che torno a Dante. Come feci un anno fa. Perché? Perché quando i tempi si rimpiccioliscono, si torna a ciò che è più grande. Perché l’Europa sta attraversando l’Inferno. Un inferno di decadenza culturale, di migrazioni di massa fuori controllo. Liberoquotidiano.it

USA Dicono Addio: L'Italia Triplica la Spesa, Polonia in Prima Linea - Chi Ci Difenderà?

Ue, l’Italia guida l’offensiva contro la Cina. Il ministro Adolfo Urso: proteggere l’industria europea - A Bruxelles, l’Italia ha capitanato una nuova offensiva politica per sostenere le industrie europee più esposte ai costi energetici. milanofinanza.it