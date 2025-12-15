Una vicenda che risale al 1986 il Comune contro una cooperativa per il caso di un terreno occupato abusivamente

Nel 1986 si è sviluppata una complessa vicenda giudiziaria tra il Comune e la cooperativa La Pantera, legata all'occupazione abusiva di un terreno. Dopo decenni di controversie, l'amministrazione comunale ha deciso di avviare un'azione di rivalsa nei confronti della cooperativa, segnando un nuovo capitolo in questa lunga vicenda legale.

© Messinatoday.it - Una vicenda che risale al 1986, il Comune contro una cooperativa per il caso di un terreno occupato abusivamente La vicenda giudiziaria risale addirittura al 1986. Oggi il Comune fa azione di rivalsa nei confronti della cooperativa La Pantera. Coniugi (comproprietari di un fondo a Giampilieri in contrada Santa Luci) avevano citato il Comune di Messina e la Cooperativa "La Pantera" in giudizio al Tribunale. Messinatoday.it #17 - Urotsukidoji - Lass uns über Filme reden Maestra violenta, Comune condannato a risarcire fino a 1,2 milioni - La vicenda risale sei anni fa: schiaffi, umiliazioni e minacce ai bambini, età tra uno e tre anni, di un nido privato da parte di una maestra che non avrebbe avuto nemmeno i titoli per svolgere la ... ilsole24ore.com Sette gli imputati: in tre hanno chiesto l’abbreviato, gli altri quattro il patteggiamento. La vicenda risale all’anno scorso: tre delle persone coinvolte lanciarono anche due teste di capretto nel giardino di una delle vittime - facebook.com facebook