A Catania, a fine novembre, è partita l’iniziativa benefica “Una Vespa per un Sorriso”, promossa dal Vespa Club Etna. Questo progetto unisce la passione per le Vespa con un impegno solidale rivolto ai piccoli pazienti dell’ospedale Gravina, portando un messaggio di speranza e vicinanza attraverso un gesto di solidarietà.

© Cataniatoday.it - "Una Vespa per un sorriso", iniziativa benefica per i piccoli pazienti dell'ospedale Gravina

Ha preso avvio a Catania, alla fine del mese di novembre, l’iniziativa solidale “Una Vespa per un Sorriso”, promossa dal Vespa Club Etna, un progetto che ha unito la passione per la Vespa all’impegno concreto verso il territorio e la solidarietà. L’evento ha proseguito il proprio cammino con la. Cataniatoday.it

Consegna della Raccolta Alimentare

La vespa travestita da slitta che porta un sorriso per i paesi del Verbano - L’obiettivo è semplice e bellissimo: donare un sorriso a chi ne ha più bisogno, soprattutto in un periodo che per molti può essere delicato ... varesenews.it

“Motori per un sorriso” : 2.300 euro donati a “Le Ali di Camilla” - Motori per un sorriso è l’iniziativa benefica ideata dai piloti Alessandro Baldini (MSP Millenium Sport Promotion) e Simone Costi (Publisport). redacon.it