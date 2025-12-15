Una valle dei dinosauri nel Parco dello Stelvio | migliaia di orme di 210 milioni di anni fa

Nel cuore del Parco nazionale dello Stelvio, nella Valle di Fraele, sono state rinvenute migliaia di orme di dinosauri risalenti a circa 210 milioni di anni fa. Queste tracce, lasciate da branchi di erbivori, offrono un’affascinante finestra sul passato, creando una vera e propria “valle dei dinosauri” che testimonia l’antica vita preistorica in questa regione.

Nel cuore del Parco nazionale dello Stelvio, in Valle di Fraele, sono state scoperte migliaia di orme di dinosauri risalenti a circa 210 milioni di anni fa, lasciate da branchi di grandi erbivori che si muovevano lungo le antiche rive dell’Oceano Tetide. Le tracce, oggi visibili su pareti di. Sondriotoday.it

Parco dello Stelvio, scoperte migliaia di orme di dinosauri lasciate 210 milioni di anni fa. «Piste lunghe centinaia di metri» - Dal cuore delle Alpi riemerge la "valle dei dinosauri", con migliaia di orme lasciate da branchi di grandi erbivori circa 210 milioni di anni fa.

