Una targa in memoria di Andrea Papi | c' è la proposta per farla a Trento
Una proposta prevede l'installazione di una targa commemorativa a Trento in memoria di Andrea Papi, il giovane di Caldes vittima dell'attacco dell'orsa JJ4 nei boschi del Monte Peller.
Una targa in memoria del compianto Andrea Papi, il 26enne di Caldes tristemente celebre per essere stato ucciso dall’orsa JJ4 nei boschi del Monte Peller durante una sessione di corsa. Una vicenda arcinota sia in Trentino che fuori dai confini regionali e che ora torna in auge con questa proposta. Trentotoday.it
Una targa in memoria di Andrea Papi: c'è la proposta per farla a Trento - I consiglieri promotori: "Per una città come Trento, che fonda parte della propria identità sulla vicinanza e sulla fruizione consapevole del proprio ambiente montano, la morte di Andrea ha ...
Una targa in un parco della città per ricordare Andrea Papi. La proposta di Fratelli d'Italia: "Incarnava in modo limpido il legame fra uomo, comunità e montagna" - Una targa per ricordare Andrea Papi, il giovane di Caldes aggredito e ucciso dall'orsa JJ4 il 5 aprile 2023 (Qui articolo), da apporre in un parco cittadino a Trento. ildolomiti.it
