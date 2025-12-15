Una targa in memoria di Andrea Papi | c' è la proposta per farla a Trento

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata avanzata una proposta per dedicare una targa in memoria di Andrea Papi, il giovane di Caldes tragicamente scomparso dopo l’attacco dell’orsa JJ4 nei boschi del Monte Peller. L’iniziativa mira a ricordare la sua vita e l’evento che ha suscitato grande attenzione e commozione nella comunità locale.

una targa in memoria di andrea papi c 232 la proposta per farla a trento

© Trentotoday.it - Una targa in memoria di Andrea Papi: c'è la proposta per farla a Trento

Una targa in memoria del compianto Andrea Papi, il 26enne di Caldes tristemente celebre per essere stato ucciso dall’orsa JJ4 nei boschi del Monte Peller durante una sessione di corsa. Una vicenda arcinota sia in Trentino che fuori dai confini regionali e che ora torna in auge con questa proposta. Trentotoday.it

POV: LA MUSICA PREFERITA DI MARCO (SHAKERANDO EDITION) #peppapig #pig #peppa #humor #greenscreen

Video POV: LA MUSICA PREFERITA DI MARCO (SHAKERANDO EDITION) #peppapig #pig #peppa #humor #greenscreen

targa memoria andrea papiUna targa in memoria di Andrea Papi: c'è la proposta per farla a Trento - I consiglieri promotori: "Per una città come Trento, che fonda parte della propria identità sulla vicinanza e sulla fruizione consapevole del proprio ambiente montano, la morte di Andrea ha ... trentotoday.it

targa memoria andrea papiUna targa in un parco della città per ricordare Andrea Papi. La proposta di Fratelli d'Italia: "Incarnava in modo limpido il legame fra uomo, comunità e montagna" - Una targa per ricordare Andrea Papi, il giovane di Caldes aggredito e ucciso dall'orsa JJ4 il 5 aprile 2023 (Qui articolo), da apporre in un parco cittadino a Trento. ildolomiti.it