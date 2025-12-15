Una storia di autismo normale | i Terconauti conquistano Riccione

Sabato 13 ottobre Riccione ha ospitato l’incontro-spettacolo dei Terconauti intitolato “Una storia di autismo normale”. Promosso dall’Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza Asilo d’Infanzia Maria Boorman Ceccarini e patrocinato dall’ente locale, l’evento ha riscosso grande partecipazione e ha ricevuto lunghi applausi, portando sul palco un messaggio di inclusione e consapevolezza.

Nella scorsa stagione abbiamo portato su Comedy Central il nostro spettacolo sull'autismo: "Una storia di autismo normale"! Per noi è stato un traguardo incredibile, perché Damiano è riuscito a far sentire la sua voce e raccontare l'autismo in un contesto in c - facebook.com facebook