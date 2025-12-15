Una scuola sulla Greenway di Valtesse la Rosmini inaugura l’aula senza tetto

Lunedì 15 dicembre è stata inaugurata lungo la Greenway di Valtesse a Bergamo una nuova aula all'aperto, realizzata grazie a un'idea proposta dagli studenti delle classi quinte della Scuola Primaria Antonio Rosmini. L'iniziativa si inserisce nel percorso di educazione civica “A scuola di cittadinanza” promosso dal Comune, offrendo uno spazio innovativo per l'apprendimento e il dialogo all'aperto.

Bergamo. È stata inaugurata lunedì 15 dicembre, lungo la Greenway di Valtesse all’altezza del tratto compreso tra via Solari e via Valverde, la nuova aula all’aperto realizzata grazie all’idea proposta nel 2023 con un Ordine del giorno presentato in Consiglio comunale dagli alunni e dalle alunne delle classi quinte della Scuola Primaria Antonio Rosmini, nell’ambito del percorso di educazione civica “ A scuola di cittadinanza ” promosso dal Comune di Bergamo. Il progetto ha visto coinvolti il Comune di Bergamo, ICS “G. Camozzi “- Scuola primaria “Antonio Rosmini”, ed è stato curato dall’insegnante Raffaella Fanelli e dall’agronomo Filippo Grasso, dall’ Ordine degli Architetti PPC di Bergamo. Bergamonews.it

