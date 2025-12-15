Una sanità più equa e trasparente | al Pascale il focus sulla legalità

Al Pascale si concentra l’attenzione sulla legalità e sull’integrità come pilastri di una sanità più equa e trasparente. Promuovere un servizio sanitario efficiente, orientato ai diritti dei cittadini e alla prevenzione della corruzione, rappresenta un passo fondamentale verso un sistema sanitario più giusto e affidabile, in grado di garantire cure di qualità a tutti.

L'integrità come fattore chiave per un Servizio Sanitario più efficiente e orientato al cittadino perché una sanità trasparente sia sempre più un traguardo sul piano dei diritti dei pazienti e della prevenzione della corruzione tra le corsie d'ospedale.