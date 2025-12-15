Una notte in platea e un Amleto al quadrato: dal 19 al 20 ottobre al Teatro Storchi, il duo Cuocolo-Bosetti presenta

"La notte è il regno dei pensieri sbilenchi, dove tutto quello che luccica non è oro", ricorda il duo italo australiano Cuocolo - Bosetti che da domani a sabato 20 al teatro Storchi presenterà "Notte", la nuova performance in cui si sovrappongono arte e vita, biografia personale e collettiva: protagonista in platea è Roberta Bosetti (nella foto) che gli spettatori guarderanno dai palchi e ascolteranno attraverso un sistema di cuffie. Al Michelangelo, domani e mercoledì Ninni Bruschetta e Claudio ‘Greg’ Gregori saranno interpreti di "A mirror", ironico thriller dark che affronta temi come la libertà di parola e la censura. Ilrestodelcarlino.it

