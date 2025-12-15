Una Notte d’Inverno a Casa Batlló | esperienza immersiva nel mondo di Gaudì fino al 14 gennaio

Fino al 14 gennaio, Casa Batlló ospita la quarta edizione di “Una Notte d’Inverno”, un’esperienza immersiva che permette di scoprire il capolavoro di Antoni Gaudí in un’atmosfera unica. Giunta ormai alla sua quarta edizione, questa iniziativa ha già affascinato oltre 200.000 visitatori, offrendo un modo innovativo per apprezzare il modernismo di uno degli architetti più celebri al mondo.

Torna per il quarto anno consecutivo l’iniziativa “ Una Notte d’Inverno ” a Casa Batlló, evento che ha già chiamato a raccolta 200mila persone rimaste incantate dalla visita notturna del capolavoro architettonico di Antoni Gaudí, massima espressione del suo modernismo conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Fino al 14 gennaio 2026, infatti, sarà possibile vivere un’ esperienza emozionante e immersiva all’interno di uno dei simboli di Barcellona: situata nel cuore del Passeig de Gràcia, una delle “avenidas” più iconiche della città, Casa Batlló offre l’opportunità di esplorare i suoi spazi magici nelle ore serali, immergendosi in un’ atmosfera da sogno grazie a una scenografia incantevole caratterizzata da luci e proiezioni straordinarie. Tpi.it

