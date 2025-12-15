Una maglietta per sostenere l’hospice La Casa di Iris

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova maglietta per sostenere l’hospice “La Casa di Iris” invita la comunità a contribuire alla raccolta fondi prevista per il 2025. L’obiettivo è raccogliere 40mila euro, un traguardo importante per garantire servizi e assistenza. Un gesto simbolico che invita tutti a partecipare e fare la differenza.

una maglietta per sostenere l8217hospice la casa di iris

© Ilpiacenza.it - Una maglietta per sostenere l’hospice “La Casa di Iris”

«Invito i piacentini a fare un ultimo sforzo per arrivare a raggiungere l’obiettivo 2025 di raccogliere 40mila euro. Ringrazio la Banca di Piacenza che anche quest’anno, come quelli scorsi, ha aderito alla nostra iniziativa benefica acquistando le magliette che aiuteranno gli hospice di Piacenza. Ilpiacenza.it